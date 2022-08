Maria De Filippi choc: “Lascerò Maurizio, quel che mi ha chiesto è inaccettabile”. (Di venerdì 12 agosto 2022) In una recente intervista, Maria De Filippi ha confessato a cuore aperto alcune avvenimenti della sua vita privata di coppia. In particolare ha rivelato quale sarebbe l’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo in punto di morte. Si tratta di un racconto molto tenero dal quale traspare tutto l’amore che li lega da 30 anni. Un amore solido, empatico, equilibrato. La risposta di Queen Mary, però, ha lasciato sconvolti i fan. Scopriamo di cosa si tratta. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono la coppia più veterana e amata dalla televisione italiana. Possiamo quasi definirli ‘i padroni’ della tv siccome sono alla guida di tantissimi programmi, in particolare quelli Mediaset che portano quasi tutti il loro nome. Insieme hanno creato un vero e proprio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 agosto 2022) In una recente intervista,Deha confessato a cuore aperto alcune avvenimenti della sua vita privata di coppia. In particolare ha rivelato quale sarebbe l’ultimo desiderio diCostanzo in punto di morte. Si tratta di un racconto molto tenero dal quale traspare tutto l’amore che li lega da 30 anni. Un amore solido, empatico, equilibrato. La risposta di Queen Mary, però, ha lasciato sconvolti i fan. Scopriamo di cosa si tratta.DeCostanzo sono la coppia più veterana e amata dalla televisione italiana. Possiamo quasi definirli ‘i padroni’ della tv siccome sono alla guida di tantissimi programmi, in particolareli Mediaset che portano quasi tutti il loro nome. Insieme hanno creato un vero e proprio ...

