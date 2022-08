MARGHERITA PANZIERA III, imperatrice d’Europa! Tris da sogno nei 200 dorso, Roma in delirio! (Di venerdì 12 agosto 2022) Signore e signori, che triplete! MARGHERITA PANZIERA è l’imperatrice d’Europa nei 200 dorso. L’azzurra, nella vasca del Foro Italia (Roma), sede della rassegna continentale 2022, si è imposta come da pronostico per la terza volta consecutiva in questa specialità e ha realizzato qualcosa di storico nella disciplina. La veneta ha replicato, infatti, la stessa impresa che seppero fare in sede europea la tedesca dell’Est Cornelia Sirch (83-85-87) e la mai dimenticata ungherese Krisztina Egerszegi (91-93-95). Per questo, tanto di cappello all’azzurra per quanto fatto vedere davanti al pubblico Romano. Una Finale senza storia, dominata da PANZIERA fin dal primo 50 metri e con un passaggio a metà gara veloce da 1:02.17. Un po’ di sofferenza c’è stata nell’ultima vasca, ma non ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Signore e signori, che triplete!è l’d’Europa nei 200. L’azzurra, nella vasca del Foro Italia (), sede della rassegna continentale 2022, si è imposta come da pronostico per la terza volta consecutiva in questa specialità e ha realizzato qualcosa di storico nella disciplina. La veneta ha replicato, infatti, la stessa impresa che seppero fare in sede europea la tedesca dell’Est Cornelia Sirch (83-85-87) e la mai dimenticata ungherese Krisztina Egerszegi (91-93-95). Per questo, tanto di cappello all’azzurra per quanto fatto vedere davanti al pubblicono. Una Finale senza storia, dominata dafin dal primo 50 metri e con un passaggio a metà gara veloce da 1:02.17. Un po’ di sofferenza c’è stata nell’ultima vasca, ma non ...

