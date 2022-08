Mara, significato e origine del nome (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nome deriva dall’ebraico ????? (Mara, Marah), che vuol dire “amaro”, e in senso lato “amarezza”, “tristezza”, “infelicità” o “amareggiato”, “infelice”. Si tratta di un nome biblico: è infatti così che chiese di farsi chiamare Noemi (nome che significa “gioia”), dopo la morte del marito Elimelech e dei figli. Nel passo biblico di riferimento, Noemi dice: Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l’Onnipotente mi ha tanto amareggiata! Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore si è dichiarato contro di me e l’Onnipotente mi ha resa infelice? Nella Bibbia è anche il nome di una fonte le cui acque amarissime vengono purificate da Mosè (Es15:22-25). Attestato soprattutto nel Nord Italia e in Toscana, deve la sua ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilderiva dall’ebraico ????? (h), che vuol dire “amaro”, e in senso lato “amarezza”, “tristezza”, “infelicità” o “amareggiato”, “infelice”. Si tratta di unbiblico: è infatti così che chiese di farsi chiamare Noemi (che significa “gioia”), dopo la morte del marito Elimelech e dei figli. Nel passo biblico di riferimento, Noemi dice: Non mi chiamate Noemi, chiamatemi, perché l’Onnipotente mi ha tanto amareggiata! Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore si è dichiarato contro di me e l’Onnipotente mi ha resa infelice? Nella Bibbia è anche ildi una fonte le cui acque amarissime vengono purificate da Mosè (Es15:22-25). Attestato soprattutto nel Nord Italia e in Toscana, deve la sua ...

