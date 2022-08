Manuel Bortuzzo lascia all’improvviso l’Italia | il motivo della sua fuga

Leggi su inews24

(Di venerdì 12 agosto 2022) In queste orehatoper un’inedita. Scopriamo dov’è partito e soprattutto con chi ha abbandonato il paese.ha deciso di partire per le vacanze in queste ore, compiendo una vera e propria. Infatti il nuotatore triestino ha deciso di compiere questo viaggio non da solo: scopriamo cos’è L'articolo proviene da Inews24.it.