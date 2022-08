Manchester United, Ten Hag: 'Ronaldo si è allenato bene, vediamo...' (Di venerdì 12 agosto 2022) L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa riguardo Cristiano Ronaldo: "Si è allenato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) L're del, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa riguardo Cristiano: "Si è...

forumJuventus : TS: 'Ore decisive per il trasferimento di Rabiot al Manchester United, inglesi a lavoro per aumentare il contratto'… - DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - GRomanista_TW : Lindelof, ormai fuori rosa, non è stato convocato per Manchester United-Brentford. Nessuna indicazione invece per B… - sportli26181512 : Manchester United, Ten Hag: 'Ronaldo si è allenato bene, vediamo...': L'allenatore del Manchester United, Erik ten… -