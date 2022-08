Manchester United, Ten Hag rassicura: “Sappiamo dove lavorare, più forti a fine mercato” (Di venerdì 12 agosto 2022) Manchester United chiamato alla riscossa nella seconda giornata di Premier League in casa del Brentford, dopo la traumatica sconfitta all’esordio contro il Brighton. A predicare calma è il tecnico Erik Ten Hag, che a poche ore dal match spiega la situazione: “Credo sia normale commettere degli errori quando c’è un nuovo inizio, Sappiamo dove lavorare e migliorare – afferma l’allenatore dei Red Devils – mercato? Sono sicuro che alla fine saremo più forti, non posso parlare di giocatori di altre squadre come de Jong e Rabiot. Rashford è molto importante per noi.” Domani potrebbe essere in campo dal 1? Cristiano Ronaldo, come confermato dallo stesso tecnico: “Vedremo, si è allenato bene e ha due mezze partite nelle gambe. So che qui c’è sempre pressione ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022)chiamato alla riscossa nella seconda giornata di Premier League in casa del Brentford, dopo la traumatica sconfitta all’esordio contro il Brighton. A predicare calma è il tecnico Erik Ten Hag, che a poche ore dal match spiega la situazione: “Credo sia normale commettere degli errori quando c’è un nuovo inizio,e migliorare – afferma l’allenatore dei Red Devils –? Sono sicuro che allasaremo più, non posso parlare di giocatori di altre squadre come de Jong e Rabiot. Rashford è molto importante per noi.” Domani potrebbe essere in campo dal 1? Cristiano Ronaldo, come confermato dallo stesso tecnico: “Vedremo, si è allenato bene e ha due mezze partite nelle gambe. So che qui c’è sempre pressione ...

