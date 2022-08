Manchester United, ten Hag: 'Ho già deciso se Ronaldo gioca o no' VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa delle possibilità di vedere Cristiano Ronaldo in campo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico delErik ten Hag ha parlato in conferenza stampa delle possibilità di vedere Cristianoin campo...

Gazzetta_it : Juventus, mercato: Rabiot verso il Manchester United - DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - GiudyMari : RT @forumJuventus: TS: 'Ore decisive per il trasferimento di Rabiot al Manchester United, inglesi a lavoro per aumentare il contratto'?http… - sportli26181512 : Rabiot, lo United si avvicina: manca l'accordo sulle cifre ma c'è fiducia: Rabiot, lo United si avvicina: manca l'a… -