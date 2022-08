Manchester United, Ten Hag conferma Rashford: «Resterà, è importante per noi» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore del Manchester United Ten Hag ha parlato delle voci di mercato che circolano attorno a Rashford Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa ha parlato anche delle voci di mercato che circolano su Rashford, con il PSG che sarebbe seriamente interessato a lui. LE PAROLE – «Rashford è davvero importante, l’avete visto dal primo giorno. Sono davvero felice di lui e non voglio assolutamente perderlo. Rashford rientra nei nostri piani. Rimarrà al Manchester United». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore delTen Hag ha parlato delle voci di mercato che circolano attorno aErik Ten Hag, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato anche delle voci di mercato che circolano su, con il PSG che sarebbe seriamente interessato a lui. LE PAROLE – «è davvero, l’avete visto dal primo giorno. Sono davvero felice di lui e non voglio assolutamente perderlo.rientra nei nostri piani. Rimarrà al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

