Mamma dimentica la figlia di 15 mesi in auto: era andata a fare shopping al centro commerciale (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha dimenticato la figlia di 15 mesi all’interno dell’auto. Sarebbe andata a fare spese al centro commerciale lasciando la piccola nella vettura. Soccorsa dal 118, le condizioni della piccola sono buone. Non è stato infatti necessario ricorrere alle cure mediche. Leggi anche: Aprilia, vanno a fare shopping e lasciano la figlia in auto: denunciati per abbandono di minore Mamma dimentica bimba in auto: com’è andata I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, 11 agosto, intorno alle 19.30. Siamo a Pantigliate, un comune della provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha parcheggiato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Hato ladi 15all’interno dell’. Sarebbespese allasciando la piccola nella vettura. Soccorsa dal 118, le condizioni della piccola sono buone. Non è stato infatti necessario ricorrere alle cure mediche. Leggi anche: Aprilia, vanno ae lasciano lain: denunciati per abbandono di minorebimba in: com’èI fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, 11 agosto, intorno alle 19.30. Siamo a Pantigliate, un comune della provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha parcheggiato ...

CorriereCitta : Mamma dimentica la figlia di 15 mesi in auto: era andata a fare shopping al centro commerciale - maxmassi969 : RT @Cica7981: @maxmassi969 Chi ama non dimentica. E la cosa più bella è che nessuno mai potrà impedire alle tue ali di perdere le piume del… - Cica7981 : @maxmassi969 Chi ama non dimentica. E la cosa più bella è che nessuno mai potrà impedire alle tue ali di perdere le… - scherzogeniale : Perché non iniziamo ad uscire dall'ordine di idee che questi bambini vengano 'dimenticati'? - ANTONINORABOTTI : Mamma dimentica la bambina di 15 mesi in auto a Pantigliate e va al centro commerciale -