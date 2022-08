Malika Ayane domani a Paestum per la rassegna ‘Musica & parole’ (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPaestum (Sa) – Malika Ayane torna live con ‘Malika Summer Tour 2022’ toccando alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival. Paestum e le sue meraviglie notturne diventano quindi palco d’eccezione per una delle icone della musica italiana. La rassegna ‘Musica e Parole 2022’ ospiterà l’artista sabato 13 agosto in una location d’eccezione, le colonne doriche del tempio di Nettuno saranno la quinta scenografica d’eccezione per l’artista e la sua band. Ritorna, dunque, finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile ripercorrerà la sua carriera artistica fin dagli esordi, riportando on stage i brani che l’hanno vista ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) –torna live con ‘Summer Tour 2022’ toccando alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival.e le sue meraviglie notturne diventano quindi palco d’eccezione per una delle icone della musica italiana. Lae Parole 2022’ ospiterà l’artista sabato 13 agosto in una location d’eccezione, le colonne doriche del tempio di Nettuno saranno la quinta scenografica d’eccezione per l’artista e la sua band. Ritorna, dunque, finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile ripercorrerà la sua carriera artistica fin dagli esordi, riportando on stage i brani che l’hanno vista ...

GazzettaSalerno : Malika Ayane ospite della rassegna ‘Musica e Parole 2022’ a Paestum - figliadellarai : RT @liberaurora: Quando guardi le storie di Malika Ayane, senti dire «Sotto il cielo di Matera, ogni desiderio si avvera» e non puoi fare a… - liberaurora : Quando guardi le storie di Malika Ayane, senti dire «Sotto il cielo di Matera, ogni desiderio si avvera» e non puoi… - ivl24_it : Il cielo stellato di Matera con Malika Ayane nella notte di San Lorenzo - TuttoH24 : La Murgia materana punteggiata da oltre cinquecento lumi a led e la voce raffinata di Malika Ayane diffusa in tutto… -