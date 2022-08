“Mai così fuori”. Chiara Ferragni osa (parecchio) e sfodera un lato B sensazionale (Di venerdì 12 agosto 2022) Ancora una volta Chiara Ferragni ha sorpreso tutti sui social con una foto da urlo del suo lato B. Mai l’avevamo vista così ‘intima’, infatti la moglie di Fedez ha voluto osare ancora una volta e il risultato è stato praticamente scontato. Un’ondata di mi piace e di commenti entusiastici nei confronti dell’imprenditrice digitale, che non può che essere soddisfatta dei suoi follower, i quali non le fanno mai mancare l’apporto giusto. Ma davvero stavolta l’immagine ha superato ogni aspettativa. Chiara Ferragni ha sfoderato una foto del lato B incredibilmente bella. Giorni fa lei ha fatto vedere un altro gioiello, indossato durante la vacanza a Ibiza. Si tratta di un anello che Chiara Ferragni ha ricevuto da Del Pàramo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Ancora una voltaha sorpreso tutti sui social con una foto da urlo del suoB. Mai l’avevamo vista‘intima’, infatti la moglie di Fedez ha voluto osare ancora una volta e il risultato è stato praticamente scontato. Un’ondata di mi piace e di commenti entusiastici nei confronti dell’imprenditrice digitale, che non può che essere soddisfatta dei suoi follower, i quali non le fanno mai mancare l’apporto giusto. Ma davvero stavolta l’immagine ha superato ogni aspettativa.hato una foto delB incredibilmente bella. Giorni fa lei ha fatto vedere un altro gioiello, indossato durante la vacanza a Ibiza. Si tratta di un anello cheha ricevuto da Del Pàramo ...

Tommasocerno : Stasera mi inciprio. Così Letta sarà contento. Mai vista una sinistra così scassata - Tommasolabate : No @armandazzo ma approfitto della tua sollecitazione per dirlo. Conosco quella spiaggia da quando sono nato e non… - pdnetwork : Per dirla con le parole di @mauroberruto, il Rosatellum è il “peggior regolamento” che abbiamo mai conosciuto per u… - FrancoBlog49 : RT @Mauriziocresc11: Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte. Forte non ci si nasce, si diventa! Non chiederle mai perché… - LeonardoLovati : RT @MariangelaPira: L'Ultima Cena così da vicino. Devo riprendermi. Qualora andaste, appena entrate nella sala, promettete questo. Non vo… -

Europei di nuoto 2022, Minisini campione nel Solo Tecnico. Altri due argenti Così dopo la gara Cerruti. Dal 2009 ad oggi, la 28enne ligure è cresciuta grazie ad intensi ... dove gli azzurri ottennero 2 argenti e 4 bronzi , senza mai riuscire a raggiungere il gradino più alto ... Moda, la nascita del made in Italy alla Fondazione Magnani - Rocca ... la più imponente, capillare, ricca attività di promozione mai realizzata, che inizia nel 1889 e ... che sceglie Marcello Dudovich come direttore artistico dal 1921 al 1956, mantenendo così una coerenza ... Agenzia ANSA dopo la gara Cerruti. Dal 2009 ad oggi, la 28enne ligure è cresciuta grazie ad intensi ... dove gli azzurri ottennero 2 argenti e 4 bronzi , senzariuscire a raggiungere il gradino più alto ...... la più imponente, capillare, ricca attività di promozionerealizzata, che inizia nel 1889 e ... che sceglie Marcello Dudovich come direttore artistico dal 1921 al 1956, mantenendouna coerenza ... Afghanistan: Intersos, crisi umanitaria mai così grave - Politica