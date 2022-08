Lutto per il Napoli, si spenge il portiere Garella. Vinse uno scudetto in azzurro (Di venerdì 12 agosto 2022) Napoli, morto Claudio Garella Claudio Garella, storico portiere del primo scudetto del Napoli, è deceduto nella notte a causa di complicanze cardiache. A riportare la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 12 agosto 2022), morto ClaudioClaudio, storicodel primodel, è deceduto nella notte a causa di complicanze cardiache. A riportare la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

