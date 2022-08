Lutto nello sport, la campionessa 19enne muore in un drammatico incidente (Di venerdì 12 agosto 2022) sport in Lutto, la campionessa se n’è andata a 19 anni, un vuoto devastante la scomparsa di Hana Mazi Jamnik. Secondo quanto riferito dall’associazione sciistica slovena, la giovane atleta è morta ieri seguito di un terribile incidente durante la fase di preparazione in Norvegia. Secondo le prime ricostruzioni la causa sarebbe stata una collisione con un furgone mentre era sugli skiroll. La ragazza, appena 19enne, era una promessa dello sci di fondo, come ricorda l’associazione nel comunicato. “Hana Mazi Jamnik si è esibita con successo al festival Blink in Norvegia la scorsa settimana e, prima del Mondiale di casa, a Planica, era inserito per la prima volta nella nazionale slovena. La 19enne ha vinto lo scorso anno il titolo di campione del mondo juniores nella 10 km a tecnica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)in, lase n’è andata a 19 anni, un vuoto devastante la scomparsa di Hana Mazi Jamnik. Secondo quanto riferito dall’associazione sciistica slovena, la giovane atleta è morta ieri seguito di un terribiledurante la fase di preparazione in Norvegia. Secondo le prime ricostruzioni la causa sarebbe stata una collisione con un furgone mentre era sugli skiroll. La ragazza, appena, era una promessa dello sci di fondo, come ricorda l’associazione nel comunicato. “Hana Mazi Jamnik si è esibita con successo al festival Blink in Norvegia la scorsa settimana e, prima del Mondiale di casa, a Planica, era inserito per la prima volta nella nazionale slovena. Laha vinto lo scorso anno il titolo di campione del mondo juniores nella 10 km a tecnica ...

msn_italia : Lutto nello sci di fondo, morta a 19 anni Hana Mazi Jamnick: è stata investita da un camion - glooit : Lutto nello sci di fondo, morta a 19 anni Hana Mazi Jamnick: è stata investita da un camion leggi su Gloo… - paolocoa : FQ-Lutto nello sci di fondo, muore in un incidente in allenamento la 20enne slovena Hana Mazi Jamnik… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Lutto nello sci di fondo, muore in un incidente in allenamento la 20enne slovena Hana Mazi Jamnik - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lutto nello sci di fondo, muore in un incidente in allenamento la 20enne slovena Hana Mazi Jamnik -