(Di venerdì 12 agosto 2022) Il “” come male del calcio italiano: l’amministratore delegato dellaA, Luigi De Siervo, in un’intervista a Il Mattino, ha parlato di difficoltà economiche del calcio causate soprattutto della pirateria, ma anche di ingentia ideatori e fruitori del sistema illegale per assistere ai match diA. “Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali laA. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare. Laalla pirateria sarà ancora lunga perché è ancora troppo diffuso il pensiero che vedere le partite rubando le immagini sia una furbata e non un reato che danneggia tutto il sistema”. Danni economici del? “Ci sono stati 315 milioni di atti di pirateria tra la ...

lucasniemanson : @vditrapani @CucchiRiccardo @andreavianel @Danton70 @AGCOMunica @An_Bion @MarcoBellinazzo @CalcioFinanza Il pezzott… -

Spazio Napoli

Non è la prima volta che il calcio dichiara guerra al ''. Perché si fa fatica a vincere questa battaglia in Italia 'Laalla pirateria è come laal crimine: non potrà mai finire. ...... ilprima di essere fermato aveva un prezzo di 10 - 12 euro e permetteva di usufruire in ...come la condivisione delle password per entrare nella piattaforma è uno dei punti deboli della... “Lotta al pezzotto”: la Serie A annuncia multe salatissime Il pugno duro. E' caccia grossa ai pirati del pezzotto, a chi ha sottratto alle casse dei club circa 1 miliardo di euro nelle ultime tre stagioni. L'amministraore delegato della Lega ...