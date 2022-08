LIVE – Nuoto, Europei Roma 2022: batterie e finali venerdì 12 agosto in DIRETTA (Di venerdì 12 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle gare di Nuoto di venerdì 12 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Dopo l’ottima giornata di apertura, l’Italia torna in vasca per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Fari puntati soprattutto sul campione del mondo Nicolò Martinenghi, impegnato proprio nella finale dei 100 metri rana, ma anche su Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Simona Quadarella negli 800 stile libero. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Latestuale delle gare didi12aglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Dopo l’ottima giornata di apertura, l’Italia torna in vasca per provare ad incrementare il bottino di medaglie. Fari puntati soprattutto sul campione del mondo Nicolò Martinenghi, impegnato proprio nella finale dei 100 metri rana, ma anche su Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Simona Quadarella negli 800 stile libero. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata ...

