LIVE – Nuoto artistico | Europei Roma 2022 | gare venerdì 12 agosto in DIRETTA

La DIRETTA testuale delle finali di Nuoto artistico di venerdì 12 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall'11 al 21 agosto. Dopo l'argento del team tecnico nella giornata di apertura, le azzurre tornano in acqua per il programma highlight, ma fari puntati anche sui programmi liberi di Linda Cerruti e Giorgio Minisini. Chi si aggiudicherà le medaglie? L'appuntamento è a partire dalle ore 15.00 con le finali, nell'ordine, di solo tecnico femminile, solo tecnico maschile (dalle 16.30) e team highlights (dalle 17.00). Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione.

solounastella : RT @toMMilanello: Alle 16:30 a Roma va in scena una prima volta storica: debuttano le gare individuali maschili del nuoto artistico. In ga… - toMMilanello : Alle 16:30 a Roma va in scena una prima volta storica: debuttano le gare individuali maschili del nuoto artistico.… - workerbeee : Ho lasciato aperto il tab degli europei di nuoto sul sito di RaiPlay e son finito automat in un feed live (non ragg… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 15h30 BMX Freestyle, Ciclismo su pista e Triathlon A segu… - Quotidianinet : LIVE Europei di nuoto: Paltrinieri vola in finale negli 800, fuori Detti -