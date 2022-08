LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: STORICO MINISINI! Primo oro maschile! Linda Cerruti ARGENTO nel Solo tecnico e insieme alle compagne nell’Highlights! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.25 Questa la classifica finale dell’Highlights routine: 1. Ucraina 94.0667 (28.2000, 37.8667, 28.0000) 2. Italia 91.7000 (27.7000, 36.8000, 27.2000) 3. Francia 89.2000 (27.0000, 36.0000, 26.2000). 4. Ungheria 78.5667 (23.6000, 31.8667, 23.1000) 17.23 91.7000 punti per le azzurre con 27.7000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica e 27.2000 nella difficoltà. 17.21 ITALIA D’ARGENTOOOOOOOOOOOOO! TRIPLETTA DI MEDAGLIE PER IL BEL PAESE IN UN POMERIGGIO STORICO! 17.18 Ricordiamo le azzurre in gara: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.25 Questa la classifica finale dell’Highlights routine: 1. Ucraina 94.0667 (28.2000, 37.8667, 28.0000) 2. Italia 91.7000 (27.7000, 36.8000, 27.2000) 3. Francia 89.2000 (27.0000, 36.0000, 26.2000). 4. Ungheria 78.5667 (23.6000, 31.8667, 23.1000) 17.23 91.7000 punti per le azzurre con 27.7000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica e 27.2000 nella difficoltà. 17.21 ITALIA D’OOOOOOOOOOOO! TRIPLETTA DI MEDAGLIE PER IL BEL PAESE IN UN POMERIGGIO! 17.18 Ricordiamo le azzurre in gara: Domiziana Cavanna,, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta ...

