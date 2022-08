LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Minisini, Cerruti e le azzurre puntano al podio (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08: Programma un po’ scarno e secondo posto per la turca Dicle che chiude la sua prova con 72.2716 (22.2000, 21.9000, 28.1716) 15.04: In acqua ora la turca Dicle, al debutto europeo 15.03: Non una prova di altissimo spessore quello della ceca Kluskova che totalizza 76.4867 (23.0000, 23.0000, 30.4867) 14.57: La prima atleta a entrare in acqua è la ceca Kluskova 14.51: Queste le concorrenti al via della finale del Technical Solo femminile: Kluskova (Cze), Dicle (Tur), Kekki (Fin), Platanioti (Gre), Cerruti (Ita), Atanasova (Bul), Culic (Mlt), Ternstrom (Swe), Fahrni (Sui), Seljak (Slo), Shortman (Gbr), Marxer (Lie), Alexandri (Aut), Reichova (Svk), Kontic (Srb), Verbena (Smr), Silobodec (Cro), Jaillardon (Fra), Fiedina (Ukr) 14.48: L’Italia ha grandi aspettative per la giornata odierna, in ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: Programma un po’ scarno e secondo posto per la turca Dicle che chiude la sua prova con 72.2716 (22.2000, 21.9000, 28.1716) 15.04: In acqua ora la turca Dicle, al debutto europeo 15.03: Non una prova di altissimo spessore quello della ceca Kluskova che totalizza 76.4867 (23.0000, 23.0000, 30.4867) 14.57: La prima atleta a entrare in acqua è la ceca Kluskova 14.51: Queste le concorrenti al via della finale del Technical Solo femminile: Kluskova (Cze), Dicle (Tur), Kekki (Fin), Platanioti (Gre),(Ita), Atanasova (Bul), Culic (Mlt), Ternstrom (Swe), Fahrni (Sui), Seljak (Slo), Shortman (Gbr), Marxer (Lie), Alexandri (Aut), Reichova (Svk), Kontic (Srb), Verbena (Smr), Silobodec (Cro), Jaillardon (Fra), Fiedina (Ukr) 14.48: L’Italia ha grandi aspettative per la giornata odierna, in ...

