LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Linda Cerruti in testa nel Solo tecnico! Attesa per Minisini (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31: In vasca la 12ma della scorsa edizione degli Europei, la svedese Ternstrom 15.30: La maltese Culic è sesta con il punteggio di 69.1990 (21.0000, 21.4000, 26.7990) 15.27: E’ il momento della maltese Culic 15.26: Si inserisce al quarto posto la bulgara Atanasova con. 74.9366 (23.1000, 22.7000, 29.1366) 15.22: Linda Cerruti accoglie con un pianto a dirotto il verdetto dei giudici. Ora in acqua la bulgara Atanasova 15.21: E’ PRIMAAAAAAAAAA!!! Linda Cerruti VA AL COMANDO scavalcando la greca Platanioti che sulla carta era più forte in questa specialità. Punteggio di 90.8839 (27.8000, 27.4000, 35.6839) 15.20: Un crescendo rossiniano l’esercizio di Linda Cerruti, molto tesa in avvio di gara ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31: In vasca la 12ma della scorsa edizione degli, la svedese Ternstrom 15.30: La maltese Culic è sesta con il punteggio di 69.1990 (21.0000, 21.4000, 26.7990) 15.27: E’ il momento della maltese Culic 15.26: Si inserisce al quarto posto la bulgara Atanasova con. 74.9366 (23.1000, 22.7000, 29.1366) 15.22:accoglie con un pianto a dirotto il verdetto dei giudici. Ora in acqua la bulgara Atanasova 15.21: E’ PRIMAAAAAAAAAA!!!VA AL COMANDO scavalcando la greca Platanioti che sulla carta era più forte in questa specialità. Punteggio di 90.8839 (27.8000, 27.4000, 35.6839) 15.20: Un crescendo rossiniano l’esercizio di, molto tesa in avvio di gara ma ...

