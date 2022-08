LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | Linda Cerruti e l’Italia a caccia di medaglie tra solo tecnico e highlights

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della seconda giornata deglidiche si stanno svolgendo presso la piscina del Foro Italico di Roma. Dopo le due prove di ieri, il programma di oggi prevede altre quattro gare. Si comincerà alle ore 9:30 con il round preliminare del due libero femminile, gara in cui scenderanno in acqua pere Costanza Ferro, reduci dal quarto posto ottenuto a giugno in questa specialità ai Mondiali di Budapest. Si proseguirà poi nel pomeriggio con addirittura tre finali. La prima sarà quella delfemminile alle ore 15:00. Qui ...