LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro seconde dopo sette coppie nel preliminare del duo libero (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Huljev e Silobodec conquistano 75.5000. 10.17 È il momento delle croate Antonija Huljev e Klara Silobodec. 10.16 Ottave Atanasova e Penkova con 74.6667 punti. 10.12 Spazio adesso alle bulgare Nia Atanasova e Dalia Penkova. 10.11 Dzipkovic e Kontic ottengono 75.6000 punti. Penultima posizione momentanea per la coppia serba. 10.06 È il turno delle serbe Sofija Dzipkovic e Jelena Kontic. 10.05 Cerruti e Ferro seconde! Le azzurre si inseriscono tra l’irraggiungibile Ucraina e la Grecia con 90.6667 punti (27.2000, 36.2667, 27.2000). Ricordiamo che questa era una routine nuova per le due ragazze del Bel Paese. 10.04 Molto buona la prova delle nostre portacolori! Piovono applausi dal pubblico di casa. Adesso si attende il punteggio. 10.00 E ora il momento più ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Huljev e Silobodec conquistano 75.5000. 10.17 È il momento delle croate Antonija Huljev e Klara Silobodec. 10.16 Ottave Atanasova e Penkova con 74.6667 punti. 10.12 Spazio adesso alle bulgare Nia Atanasova e Dalia Penkova. 10.11 Dzipkovic e Kontic ottengono 75.6000 punti. Penultima posizione momentanea per la coppia serba. 10.06 È il turno delle serbe Sofija Dzipkovic e Jelena Kontic. 10.05! Le azzurre si inseriscono tra l’irraggiungibile Ucraina e la Grecia con 90.6667 punti (27.2000, 36.2667, 27.2000). Ricordiamo che questa era una routine nuova per le due ragazze del Bel Paese. 10.04 Molto buona la prova delle nostre portacolori! Piovono applausi dal pubblico di casa. Adesso si attende il punteggio. 10.00 E ora il momento più ...

RaiNews : Europei di nuoto #Roma2022 L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x200 stile libero maschile. Prima… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. Pilato vola attesa perPalt… - infoitsport : Europei di nuoto, i risultati di oggi LIVE - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Miressi chiama e Popovici risponde, 100 stile stellare! - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. C’è Paltrinieri -… -