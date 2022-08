LIVE – Milan-Udinese, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Udinese, esordio stagionale dei campioni d’Italia in carica in Serie A 2022/2023. L’allenatore rossonero parlerà venerdì 12 agosto alle 14:00 nella sala stampa di Milanello. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 “È un Milan forte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Poi, sono convinto che nessuno di noi, io compreso, ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per ladi Stefanoalla vigilia di, esordio stagionale dei campioni d’Italia in carica in Serie A 2022/2023. L’allenatore rossonero parlerà venerdì 12 agosto alle 14:00 nella saladiello. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 “È unforte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Poi, sono convinto che nessuno di noi, io compreso, ...

