LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile, adesso il Team Pursuit (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Tocca adesso a Olanda e Svizzera. 12.57 Buona prestazione delle irlandesi, 4’25?487. Doppiato il quartetto della Polonia. 12.53 Si passa adesso al Team Pursuit femminile: prima batteria con i quartetti di Polonia e Irlanda. 12.51 Ecco dunque le finali del Team Sprint maschile: per il bronzo Polonia-Gran Bretagna, per l’oro Francia-Olanda. 12.48 Volano gli olandesi, 34.810. Gli azzurri chiudono in 36.559. 12.45 Tocca adesso agli azzurri: Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Matteo Tugnolo contro il trio olandese Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen e Roy Van Der Berg. 12.43 Anche qui vittoria con notevole ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Toccae Svizzera. 12.57 Buona prestazione delle irlandesi, 4’25?487. Doppiato il quartetto della Polonia. 12.53 Si passaalfemminile: prima batteria con i quartetti di Polonia e Irlanda. 12.51 Ecco dunque le finali del: per il bronzo Polonia-Gran Bretagna, per l’oro Francia-. 12.48 Volano gli olandesi, 34.810. Gli azzurri chiudono in 36.559. 12.45 Toccaagli azzurri: Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Matteo Tugnolo contro il trio olandese Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen e Roy Van Der Berg. 12.43 Anche qui vittoria con notevole ...

