LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: argento per l’Italia femminile dell’inseguimento! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Vince la Germania! Sette decimi sull’Italia che è d’argento! 16.41 Siamo quasi alla pari negli ultimi 400 metri! 16.40 UN SECONDO DI VANTAGGIO DOPO 2000 METRI! 16.39 ITALIA AVANTI AL CHILOMETRO! Nove decimi di margine! 16.38 COMINCIA LA GARA!! Contro le campionesse del mondo e campionesse olimpiche. 16.36 E adesso tocca a Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza: forza ragazze! Non bisogna avere paura della Germania. 16.34 BRONZO FRANCIA! Le britanniche sono addirittura superate poco dopo il secondo chilometro. 16.32 Berteau, Fortin, Copponi e Borras sono avanti dopo un chilometro. 16.29 Si comincia! C’è la finale per il bronzo dell’inseguimento femminile tra Francia e Gran Bretagna. 16.26 Ci saranno anche le finali del ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Vince la Germania! Sette decimi sulche è d’! 16.41 Siamo quasi alla pari negli ultimi 400 metri! 16.40 UN SECONDO DI VANTAGGIO DOPO 2000 METRI! 16.39 ITALIA AVANTI AL CHILOMETRO! Nove decimi di margine! 16.38 COMINCIA LA GARA!! Contro le campionesse del mondo e campionesse olimpiche. 16.36 E adesso tocca a Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza: forza ragazze! Non bisogna avere paura della Germania. 16.34 BRONZO FRANCIA! Le britanniche sono addirittura superate poco dopo il secondo chilometro. 16.32 Berteau, Fortin, Copponi e Borras sono avanti dopo un chilometro. 16.29 Si comincia! C’è la finale per il bronzo dell’inseguimentotra Francia e Gran Bretagna. 16.26 Ci saranno anche le finali del ...

