LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: finale per l’otto femminile ed il due senza maschile! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Ultima categoria di quest’oggi. Spazio alle semifinali del quattro di coppia maschile. Nella prima si sfidano Polonia, Olanda, Romania, Lituania, Gran Bretagna ed Ucraina. finale per le prime tre imbarcazioni. Tra poco l’Italia di Carucci, Panizza, Chiumento e Gentili. 11:40 E l’Italia c’è! Abagnale/Scalzone portano il due senza azzurro in finale grazie ad una seconda metà di gara in crescendo. Italia che chiude la seconda semifinale al terzo posto in 6:59.88, quarto crono complessivo. Prima piazza per la Gran Bretagna (Wynne-Griffith/George) con il tempo di 6:55.85 dinanzi alla Spagna. 11:36 A metà gara gli azzurri sono quarti ma il distacco dalla Polonia (terza) è irrisorio. Al comando dopo 1000 metri troviamo la Gran Bretagna seguita ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 Ultima categoria di quest’oggi. Spazio alle semifinali del quattro di coppia maschile. Nella prima si sfidano Polonia, Olanda, Romania, Lituania, Gran Bretagna ed Ucraina.per le prime tre imbarcazioni. Tra poco l’Italia di Carucci, Panizza, Chiumento e Gentili. 11:40 E l’Italia c’è! Abagnale/Scalzone portano il dueazzurro ingrazie ad una seconda metà di gara in crescendo. Italia che chiude la seconda semial terzo posto in 6:59.88, quarto crono complessivo. Prima piazza per la Gran Bretagna (Wynne-Griffith/George) con il tempo di 6:55.85 dinanzi alla Spagna. 11:36 A metà gara gli azzurri sono quarti ma il distacco dalla Polonia (terza) è irrisorio. Al comando dopo 1000 metri troviamo la Gran Bretagna seguita ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Sartori vola in semifinale nel singolo nulla da fare per Gaia Colo… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Sartori vola in semifinale nel singolo nulla da fare per Gaia Colo… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. Miressi e Pilato superbi -… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto, artistico e canottaggio - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. Pilato vola attesa perPalt… -