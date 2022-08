Liberale e coerente Così Nordio spegne l' allarme rosso sul presidenzialismo

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nel giorno in cui esplode la polemica sulla riforma deldopo le parole di Silvio Berlusconi in un'intervista radio Carlotutti gli allarmi rossi accesi dalla sinistra. Nel programma del centrodestra c'è anche la riforma che prevede l'elezione diretta del Capo dello Stato. Le parole del Cav deflagrano come una bomba quando l'ex premier evidenzia che in caso di approvazione delil presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe dimettersi. Giù le accuse di sinistra, Letta e Calenda in prima fila. Ma ci pensa l'ex magistratoa dare lezioni alla sinistra. Su ilDomani spiega: "Ogni sistema ha i suoi pregi e difetti, l'importante è che sia. La Francia ha adottato ...

...leader di Azione e Italia Viva vede finalmente concretizzarsi in Italia un fronte politico...ma potranno scegliere chi si è unito per dare concretezza ad una proposta politica seria e...... qual è sul mercato il valore reale di un bene chiamato 'educazione', dal momento che ... ma che ciascuno riceve il tipo di formazione piùcon le sue aspirazioni e le sue attitudini, ... Mario Caproni entra in Azione: “Calenda ha preso delle decisioni difficili ma coerenti con la natura riformista e liberale del partito” Nel giorno in cui esplode la polemica sulla riforma del presidenzialismo dopo le parole di Silvio Berlusconi in un'intervista radio Carlo ...RIVA DEL GARDA. È di poche ore fa la notizia dell’accordo fra il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, e Azione di Carlo Calenda. “Oggi nasce per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bi ...