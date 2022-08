L'epilogo inaspettato delle olimpiadi di scacchi e la partita che ha fatto la storia (Di venerdì 12 agosto 2022) Un podio così era difficile pronosticarlo: oro all’Uzbekistan, unico team a non perdere neanche un incontro, argento all’Armenia, bronzo alla seconda squadra dell’India. La quarantaquattresima Olimpiade di scacchi regala un risultato a sorpresa: non una delle prime dieci squadre del ranking mondiale va a medaglie. Gli Usa, favoriti della vigilia, arrivano solo quinti, India 1 quarta, la Norvegia del campione del mondo Carlsen, numero 3 del tabellone, sprofonda addirittura al cinquantanovesimo posto. Nel femminile, vince invece l’Ucraina, tra le favorite della vigilia, davanti a Georgia e India. L’Italia chiude con un 47esimo posto decisamente inferiore alle aspettative. Meglio hanno fatto le ragazze, che hanno chiuso al 29esimo posto. L’Italia chiude con un 47esimo posto decisamente inferiore alle aspettative. Meglio hanno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Un podio così era difficile pronosticarlo: oro all’Uzbekistan, unico team a non perdere neanche un incontro, argento all’Armenia, bronzo alla seconda squadra dell’India. La quarantaquattresima Olimpiade diregala un risultato a sorpresa: non unaprime dieci squadre del ranking mondiale va a medaglie. Gli Usa, favoriti della vigilia, arrivano solo quinti, India 1 quarta, la Norvegia del campione del mondo Carlsen, numero 3 del tabellone, sprofonda addirittura al cinquantanovesimo posto. Nel femminile, vince invece l’Ucraina, tra le favorite della vigilia, davanti a Georgia e India. L’Italia chiude con un 47esimo posto decisamente inferiore alle aspettative. Meglio hannole ragazze, che hanno chiuso al 29esimo posto. L’Italia chiude con un 47esimo posto decisamente inferiore alle aspettative. Meglio hanno ...

