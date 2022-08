«Le sdraio? Solo per i bianchi»: la denuncia sul razzismo dell’ombrellone in Costa Azzurra – Il video (Di venerdì 12 agosto 2022) Se sei bianco l’ombrellone e lettini in Costa Azzurra ci sono, se sei nero, no. Si può riassumere così la video denuncia di Sos Racism rivelata dal sito Loopsider. L’esperimento è semplice: allo stesso stabilimento si presenta prima una coppia di ragazzi neri, poi una di ragazzi maghrebini, e infine l’ultima, di ragazzi bianchi. Ai primi viene risposto picche: «Ci dispiace, tutto completo anche nei prossimi giorni, niente sdrai e ombrelloni, neanche in ultima fila». Alla seconda lo stesso. Passa mezz’ora e arrivano i giovani bianchi. Per loro nessun problema, e non devono nemmeno fare tanta strada per buttarsi in acqua. L’esperimento si è svolto alla fine di luglio e porterà alla denuncia da parte di Sos Racism di due stabilimenti balneari, uno ad Antibes e uno a ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Se sei bianco l’ombrellone e lettini inci sono, se sei nero, no. Si può riassumere così ladi Sos Racism rivelata dal sito Loopsider. L’esperimento è semplice: allo stesso stabilimento si presenta prima una coppia di ragazzi neri, poi una di ragazzi maghrebini, e infine l’ultima, di ragazzi. Ai primi viene risposto picche: «Ci dispiace, tutto completo anche nei prossimi giorni, niente sdrai e ombrelloni, neanche in ultima fila». Alla seconda lo stesso. Passa mezz’ora e arrivano i giovani. Per loro nessun problema, e non devono nemmeno fare tanta strada per buttarsi in acqua. L’esperimento si è svolto alla fine di luglio e porterà allada parte di Sos Racism di due stabilimenti balneari, uno ad Antibes e uno a ...

gabrielepx : Sinceramente non me ne importa niente. Non mi importa di tutte le discussioni sulla poetica. Non mi importa delle p… - poperinotv : @lanenacolmuso Ieri, a parte 10 secondi a parlare con la luna niente, sono andato subito a dormire. Stasera non so… - lefaremosaper86 : @Francescafc86 A me lo fa solo di notte, appena mi sdraio. Se mi alzo mi passa - molto_testarda : ma solo io quando mi sdraio di lato alzo a casa un braccio - enrico_mancio : @LydiaSessa @gatta_loca Io non mi sono permesso di giudicare il come, il per quanto è il con cosa di mia moglie. So… -