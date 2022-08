Le it girl francesi sanno come affrontare il caldo senza rinunciare al loro irresistibile stile

Leggi su amica

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dalle influencer parigine c’è sempre qualcosa da imparare in fatto difrancese. Soprattutto nei periodi dell’anno in cui coniugare eleganza e praticità diventa più difficile. Ed è questo il caso del mese di agosto passato in città. Le it-nate e cresciute all’ombra della Tour Eiffel sono infatti maestre assolute in questo. Ovvero nel creare outfit perfetti da sfoggiare quando fa piùcon un occhio sempre puntato a non perdere niente in fatto di charme. Da sinistra, lofrancese in versione estiva e cittadina di Leia Sfez, Adenorah, Inès de la Fressange e Jeanne Damas. Pantaloni: lunghi o corti Anche in agosto la parigina non rinuncia al suo amato paio di jeans. Per alleggerire il look, i modelli blu e neri delle altre stagioni lasciano il passo a quelli bianchi. E preferibilmente in versione ...