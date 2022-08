Lavoro irregolare in 7 aziende su dieci Il nuovo report dell’Ispettorato nazionale | «Assicurate tutele a 60mila rider»- Il documento

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 agosto 2022) Oltre il 62% delleispezionate dall’Ispettoratodel(Inl) è. È quanto emerge dall’ultimo rapporto redatto dallo stesso Inl che ha effettuato controlli a 62.710nel 2021. Di queste, infatti, 39.052 sono state sottoposte a verbali per illeciti. Se si considerano però, anche le ispezioni effettuate assieme all’Inps e all’Inail, ovvero 84.679, la percentuale di irregolarità sale a al 69%. I settori in cui si sono riscontrati i tassi di irregolarità più alti sono l’edilizia (63,68%) e il terziario (63,13%). In quest’ultimo in particolare gli illeciti hanno riguardato le attività dei servizi di alloggio e si ristorazione, i noleggi, le agenzie di viaggio, il magazzinaggio e le attività artistiche, sportive e di intrattenimento. Elevate anomalie si presentano anche ...