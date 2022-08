L' autopsia sbaglia Parla il marito di Liliana Resinovich

CiccioniSe : RT @Adnkronos: Liliana Resinovich, parla il marito: 'L'autopsia sbaglia e c'è chi nasconde qualcosa' - Adnkronos : Liliana Resinovich, parla il marito: 'L'autopsia sbaglia e c'è chi nasconde qualcosa' - ilmessaggeroit : Liliana Resinovich, il marito: «Autopsia sbaglia. C'è chi nasconde qualcosa» -

"Liliana è l'ultima persona che si sarebbe suicidata, ma se il pm Maddalena Chergia chiederà l'archiviazione, dopo aver svolto lunghe e scrupolose indagini, me ne farò una ragione, non posso fare ...E' impensabile che per due settimane abbia vagato con gli stessi vestiti e senza nutrirsi, nello stomaco, secondo l', c'erano i resti dell'ultima colazione'. Dettagli importanti per ritrovare ...I periti incaricati dell'autopsia hanno indicato tra le possibili cause del decesso la morte per asfissia. I dubbi del marito della 63enne: "C'è qualcuno che forse sta nascondendo qualcosa" ...Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa il 14 dicembre scorso e trovata senza vita quasi un mese dopo, ha commentato la svolta di consulenti della Procura: "Non credo alle parole di Sterpin, ...