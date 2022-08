(Di venerdì 12 agosto 2022) E’ rimasta chiusa, su indicazione dei Nas, solo per 48 ore ladel centro ricreativo di Via Appia, a. Al contrario di altre, ledellanon avevano rilevato tracce di coliformi fecali e cariche batteriche. Il motivo della chiusura è invece da imputare dalla mancanza dell’aggiornamentoanalisi stesse. I titolari, fatte nuove analisi e inviate alla Asl, hanno ottenuto la revoca del provvedimento di chiusura. La struttura è quindi stata, in quanto lesono prive di cariche batteriche e perfettamente conformi alla normativa. Piscine da incubo a: acqua sporca e batteri fecali, chiuse due strutture su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Latina, riaperta la piscina Acquarius: nessuna contaminazione delle acque -

Il Faro online

Si èquindi sotto un solleone impietoso, una campagna elettorale parziale che rivede in ... sostenuto da tutte le liste della destra e Damiano Coletta, appoggiato da 3 liste diBene ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIOAL TRANSITO LA REGIONALE 411 SUBLACENSE, IN PRECEDENZA ... L'ACCORDO PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA -ATTRAVERSO ASTRAL. LA ... Latina, Valletta (Lega): “Gestione rifiuti nel caos. L’isola ecologica de La Chiesuola va riaperta” Latina – “Un appello, a nome di tutti i cittadini di Latina e dei residenti de La Chiesuola, affinchè il commissario del Comune di Latina, Carmine Valente, intervenga mettendo in atto ogni azione nece ...L'attività di controllo da parte dei Carabinieri del Nas di Latina nelle piscine destinate alle attività sportive e ricreative, ha portato ad un altro importante risultato ...