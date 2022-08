L’Atalanta perde Ederson | lesione parziale al bicipite femorale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Bergamo. A due giorni dall’esordio stagionale contro la Sampdoria,. Il nuovo acquisto, fiore all’occhiello della finora non abbondante campagna di rafforzamento estiva, ha rimediato un problema muscolare. “Ai box Éderson per unaminore al muscolodella coscia sinistra” ha spiegatonel notiziario della sera di giovedi, “i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Probabile che lo stop si possa protrarre fino a fine mese. L’ex Salernitana era stato tra le poche note positive dell’amichevole contro il Valencia, in cui ha anche segnato l’unica rete nerazzurra nella sconfitta per 2-1 al Mestalla nel trofeo Naranja, in cui ...