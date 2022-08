L’annuncio shock della famiglia di Anne Heche: “non sopravviverà, ci mancherà per la sua luce” (Di venerdì 12 agosto 2022) I media americani, parlando del grave incidente che aveva coinvolto l’attrice Anna Heche avevano fatto capire che non si trattava di un semplice sinistro ma di qualcosa di molto compromettente. E infatti, a distanza di qualche giorno dall’incidente stradale di cui l’attrice, 53 anni, è stata suo malgrado protagonista, arrivano drammatiche notizie dagli Usa. Anne Heche, si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, causando un enorme danno strutturale all’abitazione. La famiglia oggi, tramite un comunicato stampa ufficiale ha fatto sapere che l’attrice, non sopravviverà. I familiari, parlano di Anne al passato. La donna si trova in ospedale con una una “grave lesione cerebrale anossica”. Le forze di polizia non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022) I media americani, parlando del grave incidente che aveva coinvolto l’attrice Annaavevano fatto capire che non si trattava di un semplice sinistro ma di qualcosa di molto compromettente. E infatti, a distanza di qualche giorno dall’incidente stradale di cui l’attrice, 53 anni, è stata suo malgrado protagonista, arrivano drammatiche notizie dagli Usa., si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, causando un enorme danno strutturale all’abitazione. Laoggi, tramite un comunicato stampa ufficiale ha fatto sapere che l’attrice, non. I familiari, parlano dial passato. La donna si trova in ospedale con una una “grave lesione cerebrale anossica”. Le forze di polizia non ...

Anne Heche, annuncio shock della famiglia: "Non sopravviverà" Sotto l'effetto di cocaina Secondo quanto riportato da Tmz, Anne Heche era sotto l'effetto di cocaina e forse Fentanil, ma non di alcolici, sebbene fosse stata fotografata con una bottiglia di vodka.