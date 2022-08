L’amministratore delegato della Serie A tuona contro il pezzotto: le pesanti sanzioni (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo che ci avvicina all’inizio della nuova Serie A sta per scadere, da domani niente scuse: sarà il campo a parlare. Un nuovo campionato che secondo le aspettative e i calcoli sarà combattuto, tante novità e soprattutto le strategie, la pausa dei mondiali in Qatar che va dal prossimo novembre a dicembre si prospetta importante per le sorti delle squadre. Serie A De Siervo DAZN Non mancano i problemi e le tematiche di discussione. Dopo l’accordo di DAZN con Sky, L’amministratore delegato Luigi De Siervo è tornato a parlare riguardo un tema delicatissimo: la pirateria. “Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali la Serie A. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare”. Queste le dure, ma particolarmente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo che ci avvicina all’inizionuovaA sta per scadere, da domani niente scuse: sarà il campo a parlare. Un nuovo campionato che secondo le aspettative e i calcoli sarà combattuto, tante novità e soprattutto le strategie, la pausa dei mondiali in Qatar che va dal prossimo novembre a dicembre si prospetta importante per le sorti delle squadre.A De Siervo DAZN Non mancano i problemi e le tematiche di discussione. Dopo l’accordo di DAZN con Sky,Luigi De Siervo è tornato a parlare riguardo un tema delicatissimo: la pirateria. “Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali laA. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare”. Queste le dure, ma particolarmente ...

