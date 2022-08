L’ambasciatore Sandalli racconta l’Afghanistan con i talebani al potere (Di venerdì 12 agosto 2022) È passato un anno da quando il volo KC767 dell’Aeronautica Militare è atterrato da Kabul a Fiumicino con 74 persone a bordo. Tra loro, c’era anche L’ambasciatore Vittorio Sandalli, cui venne chiesto di rientrare in Italia, prima di stabilire temporaneamente la sede italiana dell’ambasciata a Doha, da cui tuttora opera. E a un anno di distanza da quando i talebani hanno ripreso Kabul, Sandalli racconta ora sulla Stampa lo stato di un Paese che sprofonda nella povertà. «È stato un momento davvero difficile», ricorda. «Si trattava di lasciare un Paese dove avevo chiesto di essere assegnato due anni prima, quando ancora si sperava che gli sforzi internazionali potessero portare a un’intesa tra le parti in conflitto, i taleban e la repubblica islamica, speravamo che dopo decenni di sofferenze in Afghanistan ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 agosto 2022) È passato un anno da quando il volo KC767 dell’Aeronautica Militare è atterrato da Kabul a Fiumicino con 74 persone a bordo. Tra loro, c’era ancheVittorio, cui venne chiesto di rientrare in Italia, prima di stabilire temporaneamente la sede italiana dell’ambasciata a Doha, da cui tuttora opera. E a un anno di distanza da quando ihanno ripreso Kabul,ora sulla Stampa lo stato di un Paese che sprofonda nella povertà. «È stato un momento davvero difficile», ricorda. «Si trattava di lasciare un Paese dove avevo chiesto di essere assegnato due anni prima, quando ancora si sperava che gli sforzi internazionali potessero portare a un’intesa tra le parti in conflitto, i taleban e la repubblica islamica, speravamo che dopo decenni di sofferenze in Afghanistan ...

