L’aereo sfiora le teste dei turisti | l’atterraggio è spaventoso Il video dallo scalo di Skiathos

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ci troviamo sull’isola di, in Grecia. Il suo piccolo aeroporto è considerato uno dei più pericolosi al mondo, soprattutto perché i velivoli sono costretti a passare a pochi metri dalla spiaggia. Non è un caso chee curiosi si ammassino a ridosso delloper immortalare gli atterraggi. Nelsi vededi Airbus della compagnia WizzAir cheledelle persone. Per i media locali si è trattato del“più basso mai avvenuto in un aeroporto”.Youtube/GreatFlyer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.