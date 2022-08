La svolta di Giorgia: così Meloni pensa di togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) La leader Giorgia Meloni pensa di togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia? Il contrassegno che caratterizzava il “vecchio” Movimento Sociale Italiano guidato da Giorgio Almirante potrebbe avere i giorni contati. O forse i mesi. Perché è vero che la presidente di Fdi sta lavorando per rassicurare l’elettorato, i mercati e gli altri paesi sull’abiura del fascismo. Ma per la definitiva operazione di pulizia ci vuole un Congresso. E quindi tutto è rimandato a dopo le elezioni del 25 settembre. Come del resto fece colui che la volle ministra “della Gioventù” (sic), ovvero Gianfranco Fini. La “svolta di Fiuggi” con l’abbandono ufficiale del vecchio simbolo arrivò il 27 gennaio del 1995. Quando l’allora Msi aveva ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) La leaderdiladaldi? Il contrassegno che caratterizzava il “vecchio” Movimento Sociale Italiano guidato da Giorgio Almirante potrebbe avere i giorni contati. O forse i mesi. Perché è vero che la presidente di Fdi sta lavorando per rassicurare l’elettorato, i mercati e gli altri paesi sull’abiura del fascismo. Ma per la definitiva operazione di pulizia ci vuole un Congresso. E quindi tutto è rimandato a dopo le elezioni del 25 settembre. Come del resto fece colui che la volle ministra “della Gioventù” (sic), ovvero Gianfranco Fini. La “di Fiuggi” con l’abbandono ufficiale del vecchioarrivò il 27 gennaio del 1995. Quando l’allora Msi aveva ...

