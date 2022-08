La storia del «marocchino» che colleziona sussidi italiani è infondata

Leggi su facta.news

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il 12 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 agosto su Facebook, che racconta ladi «unche abita in Italia da 13 anni e ha sempre fatto lavori saltuari, tutti in nero, un po’ dappertutto, con tanto di permesso di soggiorno». Secondo l’autrice del post, l’uomo «da due anni ha la cittadinanza italiana, così come tutta la sua famiglia, con cui abita in casa popolare» e percepisce il reddito di cittadinanza «per 780 euro perché il suo ISEE è pari a zero», al quale si aggiungerebbe un assegno familiare di 175 euro «per la moglie» e ognuno dei tre figli a carico. L’uomo riceverebbe quindi mensilmente dall’Inps (??l’ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano) un assegno «pari a 1.480,00 € al mese», a cui si ...