"La sovranità popolare solo con il presidenzialismo" In esclusiva su Affaritaliani l'inedito di Giorgia Meloni (Di venerdì 12 agosto 2022) Affaritaliani.it pubblica in esclusiva la prefazione firmata da Giorgia Meloni (PINUCCIO IL PRESIDENZIALISTA, L’UOMO CHE CI GUARÌ DAL TORCICOLLO) al libro inedito “La destra verso il futuro” scritto dal fondatore di Alleanza nazionale e vicepresidente del Consiglio nel ’94 Pinuccio... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 12 agosto 2022).it pubblica inla prefazione firmata da(PINUCCIO IL PRESIDENZIALISTA, L’UOMO CHE CI GUARÌ DAL TORCICOLLO) al libro“La destra verso il futuro” scritto dal fondatore di Alleanza nazionale e vicepresidente del Consiglio nel ’94 Pinuccio... Segui su.it

ladyonorato : Importante e lodevole iniziativa. La questione di legittimità costituzionale della legge elettorale in vigore pare… - demagistris : Nel 2011 gli italiani stravotarono per l'acqua pubblica al referendum. Da Sindaco di #Napoli, dal 2011, ho attuato… - Affaritaliani : 'Sovranità popolare solo con il presidenzialismo'. Inedito di Giorgia Meloni - bosshard_mark : @Cartabellotta E perché? Se il parlamento (che esprime la sovranità popolare) cambia il modo di eleggere il PDR, sa… - Jac875 : @ErminiaMazzoni @MarcG_69 @ImpegnoI Sovranità popolare? Adesso non mi venga a dire che in Italia esiste. In Francia… -