(Di venerdì 12 agosto 2022) Enzo Scandurra, urbanista e filosofo della città, è un ottimista. Se non lo fosse non avrebbe passato la vita a combattere per il miglioramento del mondo. Ma il suo ultimo L'articolo proviene da il manifesto.

MusicaTricolore : RT @infocattolica: La fede salverà la scienza - KattInForma : La fede salverà la scienza - infocattolica : La fede salverà la scienza -

Il Manifesto

'Questa è un'energia che non soloil pianeta, ma ci permetterà di prosperare su di esso' , ... 'dobbiamo usare lae il nostro cervello per superare questa sfida finale che ci viene ...Laè ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l'uomo non è mai andato sulla ... che il pianeta Terra non si, che è comparso un warmhole vicino Saturno in grado di ... La scienza ci salverà, sganciata dal capitalismo e «corretta» dalla poesia | il manifesto