La Salernitana alza il muro in difesa | ecco Bronn | “Da bambino vedevo la serie A”

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025 e indosserà la maglia numero 2. “Sono molto contento di essere a Salerno, arrivo in una buona squadra e in una bella città. So che i tifosi sono molto caldi, questo mi piace tantissimo“, sono state le prime parole diai canali ufficiali della società, “sono un difensore centrale, mi piace fare il primo passaggio ed essere aggressivo. Sono concentrato sulla stagione, speriamo sia una buona annata. LaA mi piace tantissimo, daguardavo sempre il campionato. Un torneo difficile, ci attendono belle partite e per un difensore è una buona opportunità. ...

