La prima donna nativa a volare nello spazio: Nicole Aunapu Mann sogna di salvare l’umanità (Di venerdì 12 agosto 2022) È stata selezionata nel dicembre 2020 come membro della missione Artemis, che vuole portare il prossimo uomo ma soprattutto la prima donna sulla Luna entro il 2024. Intanto però l’astronauta della NASA Nicole Aunapu “Duke” Mann sarà la prima donna nativa a viaggiare nello spazio il prossimo autunno. ? La 45enne ha conseguito un master in ingegneria meccanica a Stanford dopo aver frequentato l’Accademia della Marina e aver preso servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, dove ha pilotato un F/A-18 Hornet, un aereo da combattimento e da attacco. Nel 2013 Mann è stata selezionata come uno degli otto membri di un gruppo selettivo di astronauti noto come NASA Astronaut Group 21, ha completato il suo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 12 agosto 2022) È stata selezionata nel dicembre 2020 come membro della missione Artemis, che vuole portare il prossimo uomo ma soprattutto lasulla Luna entro il 2024. Intanto però l’astronauta della NASA“Duke”sarà laa viaggiareil prossimo autunno. ? La 45enne ha conseguito un master in ingegneria meccanica a Stanford dopo aver frequentato l’Accademia della Marina e aver preso servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, dove ha pilotato un F/A-18 Hornet, un aereo da combattimento e da attacco. Nel 2013è stata selezionata come uno degli otto membri di un gruppo selettivo di astronauti noto come NASA Astronaut Group 21, ha completato il suo ...

elio_vito : Il suo partito ha votato in Europa contro la parità salariale per le donne, ha votato contro il diritto delle donne… - lucatelese : “Sono cresciuto baciando due cose: il pane e libri. ma dovete saperlo: da quando un uomo bacia per la prima volta u… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Uccisa 'Lady morte', la prima donna comandante russa. Olga Kachura si vantava di quanto le piacesse elimi… - universo_astro : RT @fanpage: 'Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima premier donna, ma con un’ideologia e un programma elettorale profondamente intrisi… - sl92130 : RT @eccomiquisonio: Non confondete la “donna libera” con la “donna facile”. La prima sceglie, la seconda acconsente. Buonanotte Visionari… -