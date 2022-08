La poesia per non dimenticare Anna Claudia, dispersa all'Argentario: 'Ti culla il mare?' (Di venerdì 12 agosto 2022) Anna Claudia Cartoni, dispersa all'Argentario Per approfondire : Articolo : Incidente Argentario, chi è Anna Claudia Cartoni: la figlia disabile, il libro, lo sport Articolo : Argentario, che fine ha ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 agosto 2022)Cartoni,all'Per approfondire : Articolo : Incidente, chi èCartoni: la figlia disabile, il libro, lo sport Articolo :, che fine ha ...

yousfnorhan : RT @scimonelli: ... 'Ho sparpagliato sopra un foglio le lettere del tuo nome... ho pensato al tuo sorriso ed è nata la più bella Poesia.'… - HenryJames8003 : @Angelo_P71 @CucchiRiccardo Questo video è pura poesia, un calcio romantico, che non esiste più. Grazie per la cond… - rabolas : Sylvia Plath, ovvero quando il vissuto personale è una questione politica Sylvia Plath, ovvero quando il vissuto pe… - LauraAmati7 : @LRiabitare @DomaniGiornale Che è?! ilLercio spero! Di grazia, vi fate un giretto fuori dall'Italia per rendervi co… - Susy9514 : A me spiace per le nuove generazioni che non c'erano ma i pomeriggi su italia uno erano pura poesia #theoc -