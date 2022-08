La piccola Taiwan thailandese (Di venerdì 12 agosto 2022) Chiang Mai. Per arrivare a Mae Salong, nel nord della Thailandia al confine con la Birmania, si devono attraversare le montagne della provincia di Chiang Rai, un migliaio di metri sul livello del mare, e diverse comunità locali. Da queste parti vivono i gruppi etnici minoritari della Thailandia, gli Akha, i Lahu, gli Yao, tutti originari della Cina sud-occidentale. “Me lo domando spesso, chi sono? Dove sono le mie radici?”, dice al Foglio Fang, una quarantenne che gestisce un’azienda di tè, il principale business dell’area. “La mia famiglia è originaria dello Yunnan, in Cina. I miei nonni sono morti in Birmania. I miei genitori sono arrivati qui in Thailandia negli anni Settanta, senza nulla. Io ho la cittadinanza e i documenti thailandesi, ho studiato in America, parlo thai, mandarino e inglese”, dice Fang. “Spesso mi domando: chi sono davvero? E la risposta che mi dò è: sono di Mae ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Chiang Mai. Per arrivare a Mae Salong, nel nord della Thailandia al confine con la Birmania, si devono attraversare le montagne della provincia di Chiang Rai, un migliaio di metri sul livello del mare, e diverse comunità locali. Da queste parti vivono i gruppi etnici minoritari della Thailandia, gli Akha, i Lahu, gli Yao, tutti originari della Cina sud-occidentale. “Me lo domando spesso, chi sono? Dove sono le mie radici?”, dice al Foglio Fang, una quarantenne che gestisce un’azienda di tè, il principale business dell’area. “La mia famiglia è originaria dello Yunnan, in Cina. I miei nonni sono morti in Birmania. I miei genitori sono arrivati qui in Thailandia negli anni Settanta, senza nulla. Io ho la cittadinanza e i documenti thailandesi, ho studiato in America, parlo thai, mandarino e inglese”, dice Fang. “Spesso mi domando: chi sono davvero? E la risposta che mi dò è: sono di Mae ...

