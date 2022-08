“La mamma dell’ex concorrente al GF Vip”. Se ne parla da anni ma ora è fatta (Di venerdì 12 agosto 2022) Ex naufraga, l’indiscrezione corre veloce. Sarebbe stata la figlia a lanciare per prima l’ipotesi e presto fatto, i fan non hanno fatto altro che attendere una conferma ufficiale. Prima le parole di Giulia Salemi, poi l’indiscrezione diffusa sul sito di Davide Maggio. Ecco la notizia completa. Fariba Tehrani concorrente GF Vip? Ormai i fan non stanno più nella pelle. “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“. Fariba Tehrani concorrente GF Vip? L’indiscrezione Le parole di Giula Salemi hanno decisamente acceso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Ex naufraga, l’indiscrezione corre veloce. Sarebbe stata la figlia a lanciare per prima l’ipotesi e presto fatto, i fan non hanno fatto altro che attendere una conferma ufficiale. Prima le parole di Giulia Salemi, poi l’indiscrezione diffusa sul sito di Davide Maggio. Ecco la notizia completa. Fariba TehraniGF Vip? Ormai i fan non stanno più nella pelle. “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Daiunico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Miaragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“. Fariba TehraniGF Vip? L’indiscrezione Le parole di Giula Salemi hanno decisamente acceso ...

