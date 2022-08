La lezione su Taiwan, che non abbiamo imparato (Di venerdì 12 agosto 2022) L'errore peggiore che l'Occidente può fare su Taiwan è quello di pensare che i rischi di un conflitto siano finiti con l'esercitazione cinese e la successiva mobilitazione di Taipei. C'è una domanda che bisogna porsi, ovvero perché, nonostante il pericolo d'invasione fosse concreto, e gli Usa decisi a proteggere l'isola, Washington non abbia schierato sue forze di difesa sul territorio di Taipei. A parte l'aspetto decisamente provocatorio di un simile atto, la risposta è negli scenari di guerra simulati a Washington tra luglio e agosto: se anche soltanto per ragioni di addestramento, un solerte ufficiale cinese avesse autorizzato un'operazione di sbarco dalle parti di Tainan, zona perfetta per dare il via alle operazioni, gli Usa e le forze Taiwanesi avrebbero potuto ingaggiare uno scontro. Ma i missili antinave per la difesa di Taipei sarebbero stati ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 agosto 2022) L'errore peggiore che l'Occidente può fare suè quello di pensare che i rischi di un conflitto siano finiti con l'esercitazione cinese e la successiva mobilitazione di Taipei. C'è una domanda che bisogna porsi, ovvero perché, nonostante il pericolo d'invasione fosse concreto, e gli Usa decisi a proteggere l'isola, Washington non abbia schierato sue forze di difesa sul territorio di Taipei. A parte l'aspetto decisamente provocatorio di un simile atto, la risposta è negli scenari di guerra simulati a Washington tra luglio e agosto: se anche soltanto per ragioni di addestramento, un solerte ufficiale cinese avesse autorizzato un'operazione di sbarco dalle parti di Tainan, zona perfetta per dare il via alle operazioni, gli Usa e le forzeesi avrebbero potuto ingaggiare uno scontro. Ma i missili antinave per la difesa di Taipei sarebbero stati ...

