La lezione di Cossiga, 'una nuova Costituzione per non tradirla' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Riconoscenza dobbiamo alla nostra Costituzione; ma questo sentimento non ci deve impedire la riflessione critica e l'impegno politico per valutarla nel confronto dei mutati tempi, e quindi per migliorarla ed ammodernarla", evitando quindi di trasformarla "in un feticcio", tradendo così "lo spirito e i valori della Costituzione del 1948. Quello che si chiede è un nuovo patto nazionale da porre a fondamento delle rinnovate istituzioni democratiche e repubblicane: né la Storia recente né quella passata, né velo consunto di ideologie o fantasmi di utopie, o animus di rivincita o rivalsa, né spirito da vinti o da vincitori -poiché quando è la libertà che vince tutti hanno vinto- può porre ostacoli, a questo incontro di cittadini e di forze politiche, per un nuovo patto per una rinnovata Repubblica. Oggi abbiamo bisogno di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Riconoscenza dobbiamo alla nostra; ma questo sentimento non ci deve impedire la riflessione critica e l'impegno politico per valutarla nel confronto dei mutati tempi, e quindi per migliorarla ed ammodernarla", evitando quindi di trasformarla "in un feticcio", tradendo così "lo spirito e i valori delladel 1948. Quello che si chiede è un nuovo patto nazionale da porre a fondamento delle rinnovate istituzioni democratiche e repubblicane: né la Storia recente né quella passata, né velo consunto di ideologie o fantasmi di utopie, o animus di rivincita o rivalsa, né spirito da vinti o da vincitori -poiché quando è la libertà che vince tutti hanno vinto- può porre ostacoli, a questo incontro di cittadini e di forze politiche, per un nuovo patto per una rinnovata Repubblica. Oggi abbiamo bisogno di una ...

lifestyleblogit : La lezione di Cossiga, 'una nuova Costituzione per non tradirla’ - - fisco24_info : La lezione di Cossiga, 'una nuova Costituzione per non tradirla’: (Adnkronos) - l prossimo 17 agosto l'anniversario… - LocalPage3 : La lezione di Cossiga, 'una nuova Costituzione per non tradirla’ - italiaserait : La lezione di Cossiga, ‘una nuova Costituzione per non tradirla’ - TV7Benevento : La lezione di Cossiga, 'una nuova Costituzione per non tradirla’ - -