La fabbrica degli arbitri (Di venerdì 12 agosto 2022) Due sessioni di allenamento al giorno. Più quelle tecniche, le riunioni, i test e le sessioni di incontri individuali o di gruppo con i responsabili a partire da Gianluca Rocchi, l'uomo delle designazioni. Sveglia alle 7 del mattino e si finisce a mezzanotte per poi ricominciare il giorno dopo. Benvenuti a Sportitalia, provincia di Forlì-Cesena, mezza montagna così almeno il clima aiuta perché il periodo di preparazione fisica e tecnica degli arbitri al via della stagione è tutto tranne che un momento di relax e divertimento. Sono in 147 a sudare sotto gli occhi dei loro capi: 50 arbitri di campo, 10 VMO (Video match official) e 87 assistenti. E' l'altra squadra, quella che in linea di massima non ha tifosi ma solo critici pronti a sparare sul pianista al primo errore. Isolati, non solo in senso metaforico, dal resto del mondo perché ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 agosto 2022) Due sessioni di allenamento al giorno. Più quelle tecniche, le riunioni, i test e le sessioni di incontri individuali o di gruppo con i responsabili a partire da Gianluca Rocchi, l'uomo delle designazioni. Sveglia alle 7 del mattino e si finisce a mezzanotte per poi ricominciare il giorno dopo. Benvenuti a Sportitalia, provincia di Forlì-Cesena, mezza montagna così almeno il clima aiuta perché il periodo di preparazione fisica e tecnicaal via della stagione è tutto tranne che un momento di relax e divertimento. Sono in 147 a sudare sotto gli occhi dei loro capi: 50di campo, 10 VMO (Video match official) e 87 assistenti. E' l'altra squadra, quella che in linea di massima non ha tifosi ma solo critici pronti a sparare sul pianista al primo errore. Isolati, non solo in senso metaforico, dal resto del mondo perché ...

