La decisione del tribunale sul rimborso di PostePay a un utente da 4mila euro per una truffa online (Di venerdì 12 agosto 2022) Situazione: un utente, titolare di una PostePay Evolution sulla quale c'erano circa 4mila euro, si è visto svuotare il proprio conto in due giorni. Nel giro di 48 ore, sulla sua carta, era rimasto soltanto un euro. Le transazioni che avevano portato l'utente a perdere questa cifra erano state condotte a sua insaputa. Per questo, aveva sporto denuncia ai carabinieri, aveva bloccato il proprio conto e aveva fatto richiesta di rimborso. Inizialmente, però, PostePay aveva comunicato che le transazioni risultavano legittime e che, per questo motivo, non era possibile procedere con il rimborso delle spese. È stato a questo punto che l'utente si è rivolto a un giudice di pace di Palermo.

